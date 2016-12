Un Consejo de última hora y con urgencias

En un Plenario atípico -convocado oficialmente el mismo día-, el Consejo de la Magistratura trató diversos temas y se puso al día luego de la resonante Acordada de la Corte Suprema para "nombrar" de forma "express" jueces para que puedan cubrir vacantes y subrogancias dada la demora en la designaciones de decenas de magistrados en todo el país.

Sobre la Ley de Flagrancia, cuya postergación de la implementación del procedimiento fue anunciada por el ministro Germán Garavano, el consejero Miguel Piedecasas señaló a propósito del aviso oficial: "Estamos trabajando en la mejor implementación".

El consejero Rodolfo Tailhade se lamentó de que Garavano haya "bailado todo el año al paso de la ministra Patricia Bullrich" y que no se haya escuchado su opinión. Criticó que con el sistema "va a haber muchas audiencias y no van a poder asistir fiscales y defensores". "Van a terminar yendo secretarías", opinó, y refirió que Garavano "comentó en los medios que no se puede implementar por ahora".

A su turno, Luis María Cabral sostuvo que le hubiera hecho modificaciones al proyecto, aunque admitió que "es ley y hay que aplicarlo". Mientras, Pablo Tonelli agregó que "hay que aprobar el convenio y trabajar en implementación de sistema de flagrancia".

En cuanto a la reciente Acordada de la Corte Suprema para "nombrar" jueces sin que todavía fueran aprobados por el Consejo y el Congreso, se informó que se remitieron oficios sobre magistrados designados un tribunales habilitados y que la propia Corte dictó una nueva acordada creando los cargos para suplir las múltiples vacantes.

Además, el Plenario trató el Concurso 273 del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, el cual tiene que juzgar megacausas de lesa humanidad. El Tribunal de Casación recusó a dos jueces por el escape de un preso y ahora se deben cubrir la vacantes. La consejera Gabriela Vázquez pidió posponer su voto y criticó la "inconsistencia" del fallo de Casación que recusó a los jueces del tribunal. La mayoría de los consejeros, en cambio, aprobó la terna, en la que se encuentra la candidatura de Federico Bothamley, secretario de DDHH de juzgado federal de Santiago.



Números en rojo en el Poder Judicial

Durante la Comisión de Administración, el secretario general de presidencia del Consejo, Juan Carlos Cubría, se mostró preocupado porque, según explicó, de los 1.600 millones de presupuesto del Consejo de la Magistratura, el 94% de los gastos del Poder Judicial se solventan con un 50% de los ingresos genuinos de la Justicia -para cubrir la mitad de la masa salarial- y que el Poder Ejecutivo tiene que aportar el otro 50% de los gastos.



Fuerte debate por el rol del abogado

En otro tema abordado, el consejero Rupert Godoy solicitó la postergación del tratamiento de la denuncia de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta -defensora de Milagro Sala- impedida de actuar en la causa por falta de matrícula habilitante. El consejero Pablo Tonelli rechazó el pedido porque sostuvo que el tribunal jujeño obró bien. "Si no estaba habilitada no podía ejercer la defensa", precisó.

Tailhade, en tanto, dijo que "no es lineal el problema, ya que los abogados sabemos que un detenido puede presentar recurso in forma pauperis" de modo que lo que pasó fue un "cercenamiento del derecho de defensa", según dijo. Y aregó: "Ninguna de las formalidades que exigió el tribunal pueden cercenar el derecho de defensa. Fue la cámara de San Martín la que le dijo que podía litigar", siguió Tailhade.

El consejero agregó luego que era grave la denuncia por usurpación de título y criticó que la consejera Adriana Donato, que es representante de los abogados, "no defienda a la letrada en un caso en el que no se garantizó derecho de defensa. Es un precedente peligroso", remató Tailhade.

Gustavo Valdez le respondió que "no se le puede pedir a jueces que acepten designación de supuestos abogados; ese sería un mal precedente". El consejero añadió que se trata de "extremos concretos, porque la abogada no tenía la matrícula al momento de ejercer la defensa. Es llamativo que adelanten una audiencia para la jura de un abogado", dijo. Y además subrayó que no se acreditaron extremos legales para que Gómez Alcorta pueda ejercer la defensa".

A todo esto, el consejero Luis María Cabral indicó que "es una decisión jurisdiccional y no hay más pruebas necesarias". Donato, asimismo, dijo que "los abogados debemos trabajar con título y matrícula. Porque quien cumple está en situación de desventaja con respecto a quien incumple. Es preciso que la abogacía se ejerza con título y matrícula. Acompaño dictamen de rechazo por bregar que la abogacía se ejerza de manera correcta", afirmó de forma tajante la consejera.

Por su lado, el consejero Jorge Candis sostuvo que "puede existir exceso en demasía de los jueces por denunciar el posible comisión del delito" y pidió la postergación del tratamiento del caso. Vázquez también pidió posponer el debate del asunto y "no que vuelva a comisión". En tanto, aprobaron la desestimación Donato, Mahiques, Tonelli, Cabral y Candis.

Otro debate por una acusación del ex secretario de Comercio

A propósito de la denuncia de Guillermo Moreno al juez Alfredo López por tratar este último de "destituyente" al ex funcionario, el consejero Tailhade dijo que "esas no pueden ser manifestaciones de un juez de la Nación", aunque consideró que eso no amerita remoción ni pericia psiquiátrica del magistrado. "No se puede admitir que un juez diga de un ciudadano que es destituyente".

​En medio del debate, Valdez le pregunto a Tailhade a quién se refería cuando habló de un "desequilibrado" en este caso. Tailhade le contestó que hacía alusión "al juez" y no al ex secretario de Comercio Interior.

Sobre esta cuestión, Donato y Cabral no se opusieron a la postergación. La consejera Vázquez agregó que el cuestionado magistrado está al frente de cuatro juzgados y pidió un rápida designación para cubrir las subrogancias. Por eso, se postergó el tratamiento de la denuncia de Moreno contra el juez que lo tildó de responsable de los incidentes que sufrió el presidente Mauricio Macri en Mar del Plata.