Un grupo de vecinos instaló en distintos puntos de la ciudad de La Plata urnas para que, de manera anónima, se denuncien lugares de venta de drogas. La organización "Iniciativa Ciudadana" decidió lanzar esta modalidad bajo el lema "No más droga, denúncialos", colocando las urnas en las proximidades de escuelas públicas y en paradas de colectivos. Desde esta agrupación explicaron que el objetivo "no es perseguir al que consume, sino al que vende", e indicaron que habían previsto que en los lugares donde se ubicaron las urnas "no haya cámaras de seguridad, lo que garantiza el anonimato", condición que consideran clave para fomentar la participación. Las denuncias irán directamente a la fiscalía correspondiente indicó el referente de "Iniciativa Ciudadana", Pablo Pérez, quien agregó: "Será una experiencia que sólo el tiempo nos dará el resultado".