Tras una nueva negativa del juez federal Daniel Rafecas y su confirmación por parte de la Sala I de la Cámara Federal porteña, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó este martes un recurso de casación para que la medida sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. Luego de la feria judicial de julio y más de un año después de la desestimación de la denuncia que el ex fiscal de la UFI AMIA realizó contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, la DAIA se presentó en el epxpediente y solicitó su reapertura bajo el argumento de que existían nuevas probanzas - vinculadas a una causa en la que está involucrado el ex canciller Hérctor Timerman ante el Juzgado de Claudio Bonadío-, y solicitó ser tenida como querellante. Sin embargo, Rafecas rechazó ambos pedidos, lo que fue ratificado por la Sala I de la Cámara. El fallo fue apelado por el fiscal de Cámara, Germán Moldes, quien había hecho lo propio en la anterior oportunidad, aunque la Casación no pudo intervenir debido a que el fiscal ante ese Tribunal, Javier De Luca, decidió no mantener el recurso. Ahora la DAIA también busca que intervenga el Máximo Tribunal Penal, y que también declare que la entidad sea querellante en las actuaciones.