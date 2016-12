La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti -procesada por supuesta corrupción en su gestión durante el kirchnerismo- afronta un pedido fiscal de revocación del beneficio que se le otorgó para que viva en Miami, Estados Unidos, hasta el juicio oral. Fuentes judiciales informaron hoy que Diego Luciani, titular de la fiscalía federal número 1, argumentó en su solicitud al Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) que la ex funcionaria no habría cumplido los requisitos de avisar en el consulado argentino en Miami antes de viajar fuera de los Estados Unidos. Según el funcionario del Ministerio Público, Picolotti trabaja en el Institute for Governance and Sustainable Development y habría viajado a Islandia, Marruecos, Grecia y Kenia sin haberse presentado en la representación consular para pedir autorización al TOF6. Por consiguiente, el fiscal alertó de que existe un riesgo de fuga y reclamó a los jueces que ordenen su retorno al país. Picolotti, que cobró notoriedad como abogada de los ambientalistas de Gualeguaychú durante el conflicto con Uruguay por la papelera Botnia, ocupó la Secretaría desde 2006 a 2008 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández la relevó luego de que el periodismo revelara gastos de la funcionaria. La jueza federal María Servini de Cubría la procesó y envió a juicio oral por el supuesto delito de "administración fraudulenta" que habría perpetrado en el uso de dinero público para gastos personales, tales como regalos de lujo y vuelos en aviones privados. Uno de los gastos más excéntricos que detalló la jueza en el procesamiento fueron 77,5 pesos en el local 'Hooters', "conocido por ser atendido por señoritas de medidas generosas y sueltas de ropa", describió la magistrada.