Sobreseyeron a la madre Alba de la causa de José López

La monja Alba Día de España Martínez Fernández fue declarada inimputable y sobreseída en la causa por las valijas con casi 9 millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas José López quiso esconder en el monasterio de General Rodríguez. El fallo del juez federal Daniel Rafecas dejó a la religiosa, de 95 años, formalmente desvinculada del proceso, aunque la resolución podría ser apelada y eventualmente habría una nueva revisión médica que certifique si puede o no afrontar un proceso judicial. El sobreseimiento dictado por Rafecas se basó en el diagnóstico hecho, en agosto pasado, por una junta médica -dos médicos y una psicóloga forense- que revisaron a la monja y concluyeron que "no se encuentra en condiciones psicofísicas para enfrentar un proceso penal".