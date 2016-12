Moreno declaró por irregularidades en Papel Prensa

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, negó hoy en la Justicia federal haber falsificado un acta, en 2010, de una asamblea de accionistas de Papel Prensa, empresa mixta propiedad de los diarios La Nación y Clarín y el Estado nacional. El actual dirigente de la agrupación "La Néstor Kirchner" concurrió esta mañana ante el juez federal Daniel Rafecas en audiencia de declaración indagatoria por el presunto delito de "falsificación de documento público". Moreno se encuentra imputado junto al ex ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y fallido candidato kirchnerista a la Procuración General de la Nación, Daniel Reposo, más otros cinco ex funcionarios. Ello son Vanina Capurro, escribana adjunta de la Escribanía General de la Nación; Fabio Trossero, entonces representante de la agencia oficial Télam, Beatriz Montoya, Alberto González Arzac y Agustín Tarelli. En una primera resolución, el juez Rafecas los había sobreseido a todos pero, en 2014, la Sala Dos de la Cámara Federal revocó por "prematura" y "apresurada" aquella decisión y le ordenó que prosiga con la instrucción.