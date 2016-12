Chubut tendrá su Ley de Ejecución Penal

La gobernación de Chubut presentó el proyecto de Ley de Ejecución Penal que comenzó a elaborarse luego de que jueces y fiscales pasaron la noche en el Instituto Penitenciario Provincial para hacer un relevamiento de las condiciones de detención. El texto fue elaborado y trabajado en conjunto por los tres poderes del Estado.

Uno de los puntos más importante del proyecto es la adecuación de la ley 24.660 al contexto regional y se creará un Servicio Penitenciario Provincial, que se reclama hace más de 50 años. Asimismo, regulará las funciones de los policías que, actualmente, hacen prevención y represión del delito y, a su vez, les toca cuidar a los detenidos.

A su vez, se realizarán trabajos para mejorar las condiciones de detención y la construcción de nuevas cárceles. “Se está trabajando no sólo en lo que tiene que ver con las obras de Comodoro Rivadavia, y la próxima construcción del Instituto Penitenciario de Esquel, sino también tratando de ir resolviendo otras problemáticas de fondo que tienen que ver con justamente con la llegada de los condenados a prisión y este reclamo histórico que ha habido de parte de la Justicia. Me parece que es la primera vez que se puede hacer un trabajo serio, responsable y con la colaboración de todos para poder resolver el problema", sostuvo Pablo Durán, secretario general del Ministerio de Gobierno.

“Históricamente es lo que se reclamaba –insistió- que se junten todas las partes a trabajar en este tipo de medidas, en leyes tan importantes como esta y me parece que vamos a ver los frutos una vez que se sancione esta ley”, destacó el funcionario.

"El avance en cuanto a esto se ve reflejado a partir de medidas concretas, no solo con este proyecto de ley que es fundamental e importantísimo porque Chubut no tenía una ley de Ejecución, sino en hechos concretos de inversión en cuanto a dinero y de obras concretas con acciones concretas, teniendo un canal directo con el Poder Ejecutivo, que diría, en los últimos cuarenta años no se había podido lograr”, explicó el juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela.

“Este proyecto es fundamental, estábamos con una ley prestada, estamos funcionando con la ley de Nación que si bien hay una adhesión, se readecúa lo que es la parte provincial. No tiene demasiadas modificaciones porque la ley de Nación no es que sea mala, sino hace al contexto nacional y de una Justicia Federal con distintos delitos que tienen distintas penas”, agregó el magistrado.