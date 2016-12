La jurista y coautora del nuevo Código Civil y Comercial, Aída Kemelmajer de Carlucci, afirmó que "durante los 26 años que fue integrante en la Corte de la Provincia de Mendoza, nunca sufrió la presión de ningún gobierno". En un reportaje con el diario El Cronista, Kemelmajer de Carlucci opinó "que esto depende del juez; los funcionarios de turno 'saben a quién llamar'. Es cuestión de tener jueces que no atiendan esos llamados y que no tengan miedo". En cuanto a las causas judiciales por corrupción, la jurista destacó que "es de hace muchos años la justicia penal argentina tiene una gran deuda con la sociedad; esa deuda es investigar a quienes están en el poder -no sólo político, también económico- cuando ya no tienen ese poder", y añadió: "Es necesario que esa deuda se pague".