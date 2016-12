Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal que rechazó reabrir la denuncia que hizo Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, el fiscal general Germán Moldes opinó que "no todos los que actualmente tienen el honor de llamarse jueces, lo merecen, no todos son rescatables, es necesaria una desratización y una fumigación de este ambiente tan corrompido". Sobre este punto, el fiscal afirmó que "hay una persona que se llama Cristina Fernández de Kirchner que no admite ser sometida al escrutinio de la Justicia, y hay sembrados a lo largo de una década estamentos en el Poder Judicial que están al servicio de esa negativa". Y agregó: "No advierto que haya los movimientos que se esperaban por parte del Consejo de la Magistratura".