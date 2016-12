La Cámara Federal ratificó el procesamiento de dos hombres por el delito de desobediencia por colgar una bandera de Cristina Fernández de Kirchner en el edificio de Comodoro Py 2002 el último 13 de abril, cuando la ex mandataria tuvo que asistir a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por el "dólar futuro". Según el relato del caso, los imputados colgaron la bandera y, ante el pedido de agentes de seguridad y funcionarios judiciales de que la descuelguen se negaron e incluso "empujaron a uno de ellos quien cayó sobre otra de las personas allí presente s golpeándose contra una baranda de contención". La Sala II del Tribunal, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, refirió que "el episodio ocurrió en un sitio al que no tenía acceso el público, cuyo ingreso era restringido únicamente para uso del personal de limpieza e intendencia del edificio", y sostuvo además que los encartados no respetaron el artículo 261, inciso “E”, del Reglamento para la a Jurisdicción en lo Criminal y Correccional que veda "la ejecución de actos de proselitismo en sede de los tribunales de justicia".