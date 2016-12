Silvia Ayala, actual funcionaria del Tribunal de Impugnación, presentó dos denuncias ante el INADI contra seis integrantes del Consejo de la Magistratura de Neuquén por los argumentos para no remitir su pliego a la Legislatura cuando fue candidata a jueza Penal. Silvia Ayala detalló en su denuncia que en el año 2015 rindió el concurso N° 98 llamado para la cobertura de 3 cargos de Juez Penal para la Primera Circunscripción Judicial. Resultó primera en la etapa académica y cuarta en el orden de mérito definitivo; motivo por el cual el Consejo de la Magistratura remite los Pliegos de los Dres. Chirino, Piedrabuena y Di Maggio a la Legislatura Provincial. En abril del año 2016 la Legislatura no prestó acuerdo a la designación del Di Maggio pero tampoco envió el pliego de Ayala para que pueda ser tratado. Oscar Massei, presidente del Consejo, expresó que fue por “la prolongada licencia psiquiátrica presentada en el Poder Judicial". Ante ello, la magistrada denunció a los miembros del Consejo ante el INADI y sostuvo que "deviene discriminador y persecutivo, que por fuera de lo normado tanto en la Ley como en el Reglamento del Concurso, el Dr.Massei pida información laboral de mi persona (y solo de mi persona), obtenga documentación que incluye datos sensibles y utilice registros de carácter reservados y confidencial para desacreditarme, contribuyendo con su voto a dejarme fuera de un Concurso en el que era legitima sucesora". "Los denunciados consideran repugnante al artículo 27 de la Ley 2533 que prevé para el supuesto de no aprobarse un Pliego remitir el correspondiente al postulante que sigue en orden de mérito. Y ese calificativo de “repugnante” dicen sostenerlo por considerar que da lugar a especulaciones políticas, explican que la remisión del Pliego que le continua (en el caso, el mío) puede obedecer a conveniencias de los legisladores de turno, razón por la cual, deciden no enviarlo", sentenció Ayala en el escrito de su denuncia que también alcanza a Mario Ferrari y Eduardo Sepúlveda (abogados de la provincia), Roxana Béttiga, Alejandra Cerda (MPN) y Claudia Vega (FyPN). "¿Qué fue en particular lo que leyeron en mi legajo de lo que me debo defender? De un legajo, que no debió ventilarse en el Concurso. Porque el hecho no solo evidencia la discriminación que se me hace por el uso de licencias médicas sino también la persecución sobre mi persona, que los ha llevado, incluso, a ir mas allá de sus competencias, invadiendo y violando mis garantías constitucionales, civiles y éticas (derecho al buen nombre, al honor, a la dignidad, a la privacidad, a la confidencialidad, consentimiento informado en materia de salud e información sensible, derechos de la mujer)", sostiene en la denuncia. La denunciante afirmó que la no remisión de su Pliego muestra desconfianza sobre su persona por "presuntas ideologías, que no se blanquean pero que dicen poner en riesgo el interés público comprometido".