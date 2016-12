En declaraciones a radio Vorterix, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, admitió que “existe en el país una puerta giratoria para delincuentes”, pero destacó que “el Gobierno lo intenta corregir”. En este sentido, afirmó que “la puerta giratoria no es el único problema”, y agregó: “Tenemos problemas vinculados a la desigualdad, problemas vinculados a la educación y al tratamiento o abordaje que hacemos con los jóvenes sobre todo que no tienen trabajo, que no se escolarizan". Asimismo, Garavano opinó que “es más importante que los jueces reaccionen frente a la comisión del delito y los fiscales, que luego el monto de las penas porque lo que hemos tenido muchas veces es que el Estado está ausente y llega tardísimo con una pena y ese no es el camino”.