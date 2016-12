Los ex secretarios kirchneristas de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Shiavi y el concesionario de la Terminal de Ómnibus de Retiro, Néstor Emilio Otero, fueron citados a declaración indagatoria por los contratos para explotar esa estación de micros de larga distancia. El juez federal Sebastián Ramos los convocó en su despacho para el 18, 20 y 19 de octubre próximo, respectivamente, para que hagan sus descargos en la causa en que están imputados de supuestas irregularidades en los convenios. Jaime, que está condenado por la tragedia ferroviaria de Once y cumple la pena en la cárcel de Ezeiza deberá concurrir ese mismo día a Comodoro Py en indagatoria ante el juez federal Sergio Torres por la fundación de la Línea Aérea Federal (Lafsa), que nunca llegó a funcionar. Por su parte Schiavi, también condenado por la tragedia ferroviaria de Once, coincidirá en los tribunales de Comodoro Py con la ex presidenta Cristina Fernández y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, citados a indagatorias por supuesta corrupción y el caso Lafsa, respectivamente. El empresario Otero, titular de TEBA SA, le había pagado los alquileres de dos departamentos de lujo en avenida Del Libertador y la calle Cerrito a Jaime, que fue condenado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado donde reconoció haber recibido dádivas de empresa a la que él debía controlar.