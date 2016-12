"Se necesitan nueve miembros (para el relevamiento) y hasta ahora parecería que de mi lado hay ocho votos y del lado del oficialismo hay cuatro votos. Es decir que el escenario de la remoción es muy lejano", calculó el magistrado.

Rafecas resaltó que "el Poder Ejecutivo (con cuatro representantes en el Consejo) no ha hecho manifestación expresa de querer avanzar" en su caso y evaluó que "el escenario en el Consejo de la Magistratura dista una enormidad de lo que se pretende instalar mediáticamente".



"Que a mí me conste, yo no he tenido ningún tipo de agravio o persecución de algún miembro del Poder Ejecutivo de la Nación, de hecho en la solicitada no hay ningún funcionario", indicó en declaraciones a la radio Futurock.

Rafecas reiteró que "en el Consejo de la Magistratura la regla de oro es que un juez no puede ser destituido ni siquiera sancionado por un fallo" y consideró que "es preocupante que se ordene la remoción de un magistrado a partir del contenido de una sentencia".

Hace dos semanas, varias personalidades de distintos ámbitos publicaron una solicitada en la que pedían la destitución de Rafecas por lo que consideraron una "intolerable parcialidad" en su actuación ante la denuncia de Nisman contra Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Según los firmantes, la denuncia presentada por Nisman pocos días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero "perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas". Desde el oficialismo, el titular provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió que la remoción de un magistrado se tramita a través de un juicio político ordenado por el Consejo de la Magistratura, al salir al cruce del reclamo.

"Mi forma de actuar me hubiera dicho: "si te parece que hizo mal, hacé un pedido de juicio político como se hizo con (Norberto) Oyarbide y listo"", aseguró y agregó: "Tenemos que garantizar que las instituciones funcionen".