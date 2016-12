Intereses opuestos por el ABL

Una asociación civil demandó al GCBA por el cobro de intereses a los usuarios que pagan el impuesto de ABL luego del primer vencimiento y antes del segundo, pero la Justicia porteña rechazó in limine la demanda. El magistrado consideró que la cuestión debatida "no se refiere a una relación de consumo, sino tributaria" y que la asociación actora no tiene legitimación para demandar.