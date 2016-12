La denuncia que faltaba

El dirigente y ex diputado nacional (PJ) Rodolfo Martínez Llano presentó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de juicio político contra la titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, Martina Isabel Forns.

La jueza federal se encuentra en el centro de la polémica por haber dictado en autos "Fernández, Francisco Manuel y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Energía y Minería y otro s/ amparo ley 16.986" una medida cautelar anticipada ordenando al Estado Nacional que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario aprobado, respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.

En el caso, la magistrada remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para "evitar que la multiplicidad de procesos denunciados redundara en un dispendio de recursos materiales y humanos o en el dictado de sentencias contradictorias".

No obstante, el Máximo Tribunal acusó a la magistrada de haber “comprometido el prestigio de todo el Poder Judicial al frustrar las legítimas expectativas de los ciudadanos que aguardan la resolución definitiva de este conflicto, ignorando los ‘tecnicismos’ legales de las disposiciones regulatorias de la competencia, de los procesos colectivos y de la acumulación de procesos".

Al ser consultada por un futuro proceso disciplinario en su contra, la jueza afirmó: “El temor es algo que no debe tener nunca un juez. Estoy preocupada por mi familia, tengo hijos y mi marido, que fue echado sin indemnización después de trabajar 26 años en el Estado, ya son muchas agresiones. El Presidente y hasta un juez federal de Mar del Plata dicen que a los de Justicia Legítima los van a perseguir y que somos una secta, cuando es una asociación civil destina a democratizar de la Justicia. Enfrentaré lo que tenga que enfrentar, con la frente muy alta”.

En este contexto, Rodolfo Martínez Llano acusó a la magistrada por presunto “mal desempeño en sus funciones, ignorancia inexcusable del derecho y falta de equilibrio emocional evidenciado con la reacción que tuvo al conocer el fallo de la Corte Suprema que revoco la decisión".

En su presentación, el ex convencional nacional señaló que la magistrada "dictó apresuradamente una cautelar, de fuerte repercusión, sin advertir que quien la pedía carecía de legitimación procesal para hacerlo".

También cuestionó los fundamentos del fallo al considerar que “lo hizo con argumentos falaces y, luego de dictada, obvió las instancias propias del procedimiento, salteando al tribunal de alzada, y enviando directamente a la Corte la causa”.

En declaraciones a Radio Sudamericana, Martínez Llano manifestó que “el hecho no pasa por cómo fue resuelto, sino por su falta de fundamentación y lo que hizo luego de eso”, y aclaró: "No quiero que se le otorgue a la presentación un alcance político que no tiene. No conozco a la Dra. Martina Forns”. Por su parte, la jueza afirmó públicamente que su "fallo molestó a alguien", ya que "llegaron a decir que por su culpa no iba a haber luz (...)".

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo sorteará el próximo jueves el expediente para definir quién será el consejero instructor, y así empezar a investigar la denuncia.

07 de septiembre, 2016 06:36