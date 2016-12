Rafecas se defiende

El juez Rafecas habló hoy por primera vez después de la polémica que generó la publicación de una solicitada que pidió su remoción por su actuación en la causa Nisman, a raíz de su decisión de archivar una denuncia por encubrimiento contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Fue desagradable la solicitada. Uno puede suponer que públicamente se hagan pedidos para investigar a un juez, pero que directamente se exija una decisión de antemano es inusual en la democracia", expresó el magistrado, y agregó que "lejos de lo que dice la solicitada, los elementos de prueba acercados al expediente eran completamente opuestos a la hipótesis de Nisman", o sea, que "no había ninguna hipótesis de delito.

Sobre el hecho puntual que generó dudas sobre su accionar en la causa, el magistrado sostuvo que "estudié sin ningún tipo de presión todos los elementos que se presentaron, las supuestas escuchas y la documentación, y consideré que la hipótesis que planteaba el fiscal no encajaba en ningún delito", ya que "lo que planteaba Nisman estaba relacionado con el famoso pacto con Irán, y eso en rigor no estaba en vigencia porque Irán no lo aprobó".

"Nisman decía que antes de la entrada en vigor de ese pacto, el gobierno argentino iba a dar de baja las órdenes de captura, pero esa afirmación no tenia ninguna prueba que lo avale", ahondó el juez.

En la causa que recayó en las manos del juez Rafecas, el fallecido fiscal Alberto Nisman denunció a la ex presidenta, al ex canciller Héctor Timerman y al diputado Andrés Larroque de dejar sin efecto los pedidos de capturas de cinco ex funcionarios iraníes, acusados como los responsables del ataque a la AMIA, a raíz de la firma del pacto entre ambos países.

El magistrado recalcó que su actuación en el caso Nisman es "irreprochable" y repudió la solicitada que se publicó en su contra con la firma de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y algunas personalidades como Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco, Román Lejtman y Gabriel Levinas. Asimismo, los abogados Gustavo Bossert, Alberto García Lema, Beltrán Gambier, Juan Carlos Cassagne, Guillermo Lipera, Ricardo Monner Sans, Guillermo Lousteau, Juan José Llach y Daniel Sabsay, y figuras políticas como Elisa Carrió, Graciela Fernández Meijide, Horacio Jaunarena, Pablo Lanusse y Marcelo Stubrin.