La Cámara Federal de Salta rechazó el pedido de excarcelación del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien se encuentra procesado y detenido en una causa donde se lo investiga por presuntamente "beneficiar a narcotraficantes a cambio de coimas". El tribunal destacó que "emergen elementos objetivos que analizados en su conjunto llevan a presumir no sólo el riesgo de elusión de la Justicia por parte del encausado, sino también la firme posibilidad de entorpecimiento sobre la prueba en caso de que Reynoso recupere su libertad". En este sentido, los camaristas consideraron que "no es irrazonable suponer que una persona, ante la posibilidad cierta de que sea condenada por un ilícito que tiene una pena alta, intente sustraerse de la acción de la Justicia para evitar su cumplimiento".