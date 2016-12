Pablo Lerda, ex presidente del club Unión San Vicente, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por la Cámara Quinta del Crimen de Córdoba, que tuvo por acreditado que el dirigente se apropió de miles de pesos correspondientes a los derechos de formación del futbolista Matías Suárez, tras concretarse su pase de Belgrano de Córdoba al club Anderlecht de Bélgica, en el año 2008. Cómo Suárez se inició en Union San Vicente, por el pase le correspondían $543.936,73, pero en vez de ingresar al club, ingresó al patrimonio del ex dirigente, que conforme se probó en la causa hizo redactar un acta de la institución deportiva - firmada por sus padres, quienes no eran dirigentes y se los condenó a un año de prisión por falsedad ideológica de instrumento público- por la cual se autorizaba a Lerda a percibir el cheque por ese dinero.