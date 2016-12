Llaman a indagatoria a Echegaray por la causa Ciccone

El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricaedo Echegaray, fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por la presunta apropiación fraudulenta de la ex Ciccone Calcográfica, en la que se encuentra procesado el ex vicepresidente amado Boudou. Echegaray deberá declarar el próximo 26 de octubre ante el juez Ariel Lijo, que le imputa “haber abusado de las facultades que tenía asignadas en su carácter de titular de la AFIP; primero, al solicitar la quiebra de Ciccone Calcográfica, para luego pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos y, finalmente 48 horas después y sin justificación alguna, prestar conformidad incondicional al levantamiento de la quiebra”.