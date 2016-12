Procesan a Pasarella por reventa de entradas.

El ex presidente de River fue procesado por la Justicia sospechado de estafa durante su gestión al frente de River, acusándolo de intervenir en una maniobra de reventa de entradas. En 2013, el fiscal José María Campagnoli había pedido el allanamiento de sus oficinas en el Monumental y del domicilio de Passarella, y su vice, Diego Turnes, por una denuncia que los acusaba del delito de estafa a los socios en el marco del negocio de la reventa de entradas. Además, están involucrados en la investigación Gustavo Poggi (ex responsable del área de socios), Eduardo Rabufetti (ex vocal de la CD), Andrés Montinero (gerente de la empresa Top Show), los oficiales de la Policía Federal Alejandro Rivaud y Alejandro Hayet; y los integrantes de la barra brava Martín Araujo, Guillermo Godoy, Matías Goñi y José Uequín. A los involucrados podría caberles la pena prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que establece de un mes a seis años de prisión.