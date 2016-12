Delgado apeló el rechazo de la denuncia contra Marcos Peña

El fiscal federal Federico Delgado apeló hoy "por prematura" la decisión del juez federal Sebastián Casenallo de rechazar la denuncia contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso supuestamente ilegal de datos de la ANSES para promocionar actos de gobierno. "Impidió realizar un escrutinio sobre un acto administrativo en base a especulaciones y adjetivos que emanan de la voluntad del Señor Juez, pero que carecen de elementos de prueba incorporados a la causa", sostuvo el funcionario del Ministerio Público. Delgado consideró que "no se estudió si la decisión administrativa que alcanza a la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Administración de la Seguridad Social y de la Secretaría de Medios contravino el régimen de protección de datos personales". Ayer se supo que Casanello había desestimado la denuncia porque entendió que no hay delito y afirmó que las nuevas normas no violan la ley que resguarda los datos personales.