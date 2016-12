Es en el marco de una investigación por la presunta una apropiación indebida del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la empresa D.H. COM S.A., licenciataria de Pop Radio 101.5 y miembro del Grupo Indalo Media. En la causa, llevada adelante por el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas N° 40, Matías Michenzi, con la ayuda de la Unidad de Investigaciones Penal Tributario del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (C.I.J.), la jueza María Araceli Martínez dictó el embargo de las cuentas bancarias de la contribuyente por la suma de $2.500.000 en concepto de capital e intereses, ya que se comprobó que "a pesar de la gran capacidad económica que tenía no sólo la empresa sino el Grupo Indalo, no se había pagado un solo centavo".