Jaime y su hija procesados por enriquecimiento ilícito

El detenido ex secretario de Transporte del gobierno kirchnerista Ricardo Jaime quedó al borde de otro juicio oral y público, en este caso por el presunto delito de "enriquecimiento ilícito". La Sala Primera de la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento dictado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello, que se extiende también contra una de sus hijas, Julieta. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento por el delito de "enriquecimiento ilícito", pues evaluaron que el ex funcionario no puede justificar su patrimonio con el dinero proveniente de su desempeño en la función pública. Además, el fallo considera que Jaime utilizó a su hija como "prestanombres" para disimular su patrimonio. Jaime está procesado por poseer él mismo bienes que no puede justificar, en tanto que su hija figura como propietaria de una casa y una moto de agua que, según los jueces, aparecen a su nombre pero son en realidad propiedad de su padre.