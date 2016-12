El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández y la prohibición de salir del país, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que mantiene en prisión al empresario kirchnerista Lázaro Báez. El funcionario del Ministerio Público elevó ese requerimiento al juez federal Sebastián Casanello y propuso que se investigue si la ex mandataria perpetró los delitos de "encubrimiento" y "omisión de denuncia". El pedido de Marijuan incluyó en los mismo términos al diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Economía, Axel Kicillof.