Apuremos las causas penales en Mendoza

A poco menos de un mes de presentar el proyecto de Ley sobre “Eficacia Procesal Penal”, la Legislatura de la Provincia de Mendoza la sancionó como norma. El último martes, tras una maratónica sesión, la Cámara Alta aprobó el proyecto presentado por el gobierno de Alfredo Cornejo para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia.

Con 30 votos a favor y dos en contra, el Senado dio luz verde a la reforma que busca “establecer cambios claves en la mecánica de gestión del sistema acusatorio en Mendoza”, con el que “se comienza a preparar el camino hacia un Código Procesal de mayor agilidad en el plano investigativo, dando los primeros pasos hacia la desformalización”.

El principal cambio, además de la preminencia de la oralidad en el proceso, es que se le otorgan mas funciones a los ayudantes fiscales, además de crear 94 de esos cargos. Los fundamentos del proyecto señalaban que el objetivo de ello es establecer “funciones básicas investigativas y del sistema procesal a los Ayudantes Fiscales, a fin de agregar en forma inmediata nuevos decisores dentro del esquema organizativo de la Procuración de la Suprema Corte” .

También se le otorgan mayores facultades al querellante particular, el texto sancionado incorpora un artículo que establece que la instancia de querellante particular “podrá formularse a partir de iniciada la investigación y hasta su clausura. Podrá ejercer todos los derechos que le acuerda la presente ley desde la existencia de un hecho que justifique cualquier actuación de investigación con el objeto determinado en el art. 315, aunque no hubiere imputado en la causa”

“Dado el habitual problema que ocurre en numerosas fiscalías donde no se permite el ingreso al proceso del querellante particular ya que no hay persona imputada, es que facultamos al querellante a participar del proceso en toda su amplitud desde los primeros momentos de la investigación”, expresaban los fundamentos de la modificación. Para el gobierno, “es un avance hacia la democratización del sistema penal en favor de la víctima, ya que la habilita a intervenir para descubrir el delito, a través de una amplia participación.

Alejandro Gullé, ante el Senado

Tras la sanción de la reforma, el Senado no descansará. Este miércoles está pevista la audiencia pública en la que el candidato a Procurador General, Alejandor Gullé, responderá a las consultas de los miembros de la Cámara Alta.

El pliego de Gullé llega al Senado con 83 avales, y no obtuvo impugnaciones, se espera que sea aprobado en los próximos días, y de esa manera, ocupar la vacante que dejó Rodolfo González a principios de Julio de este año.