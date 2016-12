El fiscal federal Ramiro González requirió hoy el envío a juicio oral de la causa contra el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 provocó la muerte de 51 personas. Fuentes judiciales informaron que el requerimiento elaborado por el funcionario del Ministerio Público en el escrito que elevó al juez federal Claudio Bonadio incluyó los delitos de "administración fraudulenta" y "estrago culposo". En este expediente De Vido tiene firme su procesamiento sin prisión preventiva, dictado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio y confirmado, el 12 de julio, por la Cámara Federal. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun no hicieron lugar a los pedidos de nulidad que presentaron los defensores. "De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires SA, permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas", sostuvo la Cámara en el fallo. Los camaristas coincidieron en que "existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA". De Vido "no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio. Lo que se le reprocha es su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012", subrayaron.