El presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Alfredo Palacios, aseguró hoy que la seguridad en la provincia "es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo" santafesino, al rechazar las declaraciones de un funcionario que había acusado a los jueces de ser "demasiado garantistas". Palacios reaccionó hoy ante las afirmaciones del ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había afirmado que "los jueces son demasiado garantistas y que la problemática de la inseguridad está relacionada a la labor" de los magistrados. "Nosotros nos atenemos a las leyes. El tema de la seguridad es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo de la provincia", respondió el titular del Colegio de Magistrados. "Parece que el ministro se olvida que estas son las reglas de juego que impone el sistema. De última, habría que implementar las modificaciones que sean necesarias", advirtió. En declaraciones a LT10 Radio Universidad, el funcionario judicial recordó que "el partido que gobierna es el que impuso este sistema penal", en referencia al Frente Progresista. "Si para ellos esto no funciona habrá que mejorarlo. Las personas no pueden estar detenidas indefinidamente. El proceso penal vigente en la provincia es garantista. No hay facilismo ni garantismo, nos ajustamos a la ley", explicó. Palacios se quejó porque "en dos meses hubo declaraciones muy fuertes contra el Poder Judicial desde la dirigencia política y de las organizaciones intermedias". "Somos uno de los poderes que está más expuesto, todos saben sobre nuestras sentencias y nuestro sueldos", manifestó. Finalmente, cuando se le preguntó su opinión en torno del proyecto provincial para obligar a los jueces a pagar el Impuesto a las Ganancias, Palacios consideró que "hay una decisión política que busca controlar al Poder Judicial". "Hay que analizar si este avance no perjudica la independencia del Poder Judicial", señaló.