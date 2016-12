La obra social debe mantener la afiliación

La Justicia obligó a la obra social a mantener la afiliación de un hombre que no cobra el sueldo hace cinco meses y cuyo empleador no pagó los aportes correspondientes. Los camaristas expresaron que considerando que no se habría interrumpido la relación laboral con su empleador, la decisión de las demandadas luce “prima facie” como arbitraria toda vez que no se habría consumado el período de excedencia previsto en el art. 10 de la Ley 23.660.